toplantı genel gündemi:

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesi olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında; ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündemde kar yağışı, buzlanma ve ağır meteorolojik koşullara yönelik hazırlıklar ilk sırayı aldı.

öne çıkan tedbirler ve ulaşım önlemleri:

Toplantıda özellikle trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesi üzerine çalışmalar konuşuldu. Yolların açık tutulması için öncelikli güzergahlar, kar küreme ve tuzlama gibi rutin işlemlerin etkin yürütülmesi gerekliliği vurgulandı. Ayrıca iletişim kanallarının açık tutulması ve sürücü bilgilendirme mekanizmalarının işletilmesi benzeri pratik uygulamalar değerlendirildi.

kurumlar arası koordinasyon ve hazırlık durumu:

Toplantıda acil müdahale ekiplerinin hazır bulunması, ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin temini ile kurumlar arası görev dağılımı ele alındı. Katılımcılar, ekiplerin hazırbulunuşluk seviyelerinin gözden geçirilmesi ve koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Ali Güldoğan tüm kurumların görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesinin önemine dikkat çekti ve iş birliğinin sürdürülmesini istedi.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle Salihli'de kış koşullarına karşı hazırlıklı olunması hedefleniyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ. KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.