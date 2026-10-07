Salihli'de metruk binaların tehlikeleri tartışıldı: yıkım ve koordinasyon öncelik oldu

Kaymakamlık başkanlığında metruk yapı değerlendirmesi yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, genel asayişin korunması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Ekim ayı değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya Kaymakam Ali Güldoğan başkanlık etti ve ilgili kurum ile kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

risklerin tespiti ve öncelikler:

Gündemde, ilçe genelindeki metruk binaların durumu ile bu yapıların oluşturduğu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar vardı. Toplantıda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, çevre güvenliğini olumsuz etkileyen ve amacı dışında kullanılan yapılara ilişkin tespitler gözden geçirildi. Katılımcılar, öncelikle halkın huzurunu tehdit eden ve şehir estetiğini bozan olumsuzlukların hızlı şekilde giderilmesinin önemini vurguladı.

yıkım süreçleri, yasal takip ve saha çalışmalarının devamı:

Toplantıda, metruk binaların yıkımına ilişkin süreçlerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Kalan yapılara ilişkin yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin sürdürüleceği ifade edildi. Kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulanırken, saha denetimleri ve vatandaşlardan gelen bildirimlerin çalışmaların yönlendirilmesinde belirleyici olacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen yaklaşımla çevre düzeni ve şehir estetiğini gözeten projelerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi. Toplantı, ilgili birimler arasında iletişimin güçlendirilmesi ve uygulamadaki adımların zamanında atılması kararlarıyla sonlandırıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, GENEL ASAYİŞİN KORUNMASI VE ŞEHİR ESTETİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR, EKİM AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA ELE ALINDI.