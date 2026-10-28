Salihli'de taraftar dayanışması: 16 öğrenciye düzenli burs

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği, yeni eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere yönelik burs programını hayata geçirdi. Dernek, yerel üyelerinin katkılarıyla gençlerin eğitim hayatına destek olmayı sürdürüyor.

kimlere veriliyor:

Program kapsamında 8'i üniversite, 8'i lise olmak üzere toplam 16 öğrenciye düzenli eğitim bursu veriliyor. Burslar, ihtiyaç ve başarı kriterleri gözetilerek belirlenen öğrencilere ulaştırılıyor.

üyelerin katkısı ve başkanın sözleri:

Bursların finansmanı üyelerin bağış ve katkılarıyla sağlanıyor; ödemeler öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik, eğitime ve gençlerin geleceğine destek olmanın önemine vurgu yaparak, yeni eğitim-öğretim yılı burs programını başlattıklarını belirtti.

Özçelik, desteğe katkı sağlayan tüm Galatasaray sevdalılarına teşekkür ederek programı "Birlikte daha güçlüyüz" mesajıyla tamamladı. Dernek yetkilileri, düzenli desteğin gençlerin eğitim yaşamında devamlılık sağladığını ve toplum dayanışmasının önemini gösterdiğini ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ GALATASARAY TARAFTARLARI DERNEĞİ, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA İHTİYAÇ SAHİBİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ SAĞLAMAYA BAŞLADI. DERNEK, 8’İ ÜNİVERSİTE, 8’İ LİSE ÖĞRENCİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU VERİYOR.