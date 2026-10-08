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Salihli'de tartışma sırasında eşini vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

Salihli'de tartışma sırasında eşi Ş. Y. Güzel tarafından 4 el ateşle vurulan Rıdvan Güzel hayatını kaybetti; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Salihli'de tartışma sırasında eşini vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

olayın yaşandığı yer ve gelişmeler:

Alınan bilgiye göre olay, Manisa'nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş. Y. Güzel, eşine ait olduğu belirtilen tabanca ile Rıdvan Güzel'e dört el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yapılan kontrollerde Rıdvan Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale, adli işlemler ve aile bilgileri:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Güzel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin, şüpheli kadının gözaltındaki işlemlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Güzel'in 2 çocuk babası olduğu ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma yetkililerce devam ediyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULAN 36 YAŞINDAKİ RIDVAN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULAN 36 YAŞINDAKİ RIDVAN GÜZEL, HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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