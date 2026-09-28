Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü yaşamını yitirdi

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ile sepetli motosikletin çarpışması

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta çarpışan tır ve sepetli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden kişi, 61 yaşındaki İbrahim Canıtez olarak tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Salihli-Köprübaşı kara yolu Taytan Işıklı Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Canıtez (61) idaresindeki 45 SC 2052 plakalı sepetli motosiklet ile M.T. yönetimindeki 35 BNG 092 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sepetli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Ağır yaralanan Canıtez, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Canıtez kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE TIR İLE SEPETLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ İBRAHİM CANITEZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.