Salihli'de toprak analizi ücreti 900 liradan 350 liraya çekildi

salihli'de toprak analizi ücretinde indirim

Manisa'nın Salihli ilçesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik toprak analizi ücretini yeniden düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre daha önce 900 TL olan ücret, 350 TL'ye çekildi.

neden önemli:

Müdürlük, tüm üreticilerin toprak analizlerini yaptırarak gübreleme işlemlerini analiz sonuçlarına göre gerçekleştirmelerini tavsiye etti. Analiz sonuçlarına dayalı gübreleme, ihtiyaç duyulmayan gübre kullanımının önüne geçerek girdi maliyetlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor ve uygulandığında ürün verimi ile kalite üzerinde olumlu etkiler hedefleniyor.

analiz yaptırma imkanı:

Açıklamada üreticilerin analiz hizmetinden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yararlanabilecekleri bildirildi. Ücretin 900 TL'den 350 TL'ye düşürülmesiyle daha fazla üreticinin hizmete erişmesi ve bunun sonucu olarak bilinçli gübreleme uygulamalarının yaygınlaşması bekleniyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, ÜRETİCİLERE YÖNELİK TOPRAK ANALİZİ ÜCRETİNİN 900 TL’DEN 350 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.