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Salihli'de üniversite dönemi için güvenlik seferberliği

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda üniversite yerleşkesi, yurt ve çevresinde güvenlik ve koordinasyon planları ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Salihli'de üniversite dönemi için güvenlik seferberliği

salihli'de akademik yıl öncesi güvenlik değerlendirmesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bir toplantı yapıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında toplanan kurum temsilcileri, öğrenci odaklı güvenlik yaklaşımını masaya yatırdı.

gündemdeki önlemler:

Toplantıda özellikle üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresi üzerinde alınabilecek asayiş tedbirleri önceliklendirildi. Kampüs giriş-çıkış kontrolleri, aydınlatma ve güvenlik devriye planları, kampüs çevresinde trafik düzenlemeleri ile öğrencilerin barınma ve ulaşımında yaşanabilecek riskler ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca olası olumsuzluklara karşı erken uyarı ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

kurumsal koordinasyon ve sorumluluklar:

Görüşmelerde, yerel emniyet birimleri, üniversite yönetimi ve yerel yönetimler arasında sürekli iletişim ve iş birliği vurgulandı. Kaymakam Ali Güldoğan, gençlerin güvenliğinin en temel öncelikleri olduğunu belirterek, Gençlerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, emniyet güçlerimizden yerel yönetimlerimize ve üniversite yönetimimize kadar tüm kurumlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır. ifadelerini kullandı.

Toplantı, yeni akademik yılın Salihli'ye, akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olması dilekleriyle sona erdi ve belirlenen tedbirlerin izlenmesi için takip mekanizmalarının kurulması kararlaştırıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUZUR VE GÜVEN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA "ÜNİVERSİTE GÜVENLİK VE KOORDİNASYON TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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