Salihli'de vefa: dedesinin yaptırdığı anasınıfta Aytuğ ve Batu'nun adı yaşayacak

salihli'de anasınıfı törenle açıldı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve ülkeyi derinden sarsan kuyu faciasında hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile oğlu Batu Demir (2) anıldı. O acı olayın ardından dedeleri Mehmet Demir tarafından, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine iki sınıflı bir anasınıfı yaptırıldı.

anasınıfının özellikleri ve kapasitesi:

İki derslik, bir ortak salon ve bir mutfaktan oluşan Aytuğ-Batu Demir Anasınıfının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Okulda, yapılan açıklamaya göre 52 öğrencinin eğitim görebileceği alan oluşturuldu. Yeni eğitim yuvası, ailenin ısrarı ve fedakârlığıyla, baba-oğulun isimlerini gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

törende kimler yer aldı ve vefa mesajları:

Açılış törenine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve hayırsever Mehmet Demir ile ailesi katıldı. Törende, eğitime sağlanan katkılardan dolayı hayırsever Mehmet Demir'e teşekkür edilirken, hayatını kaybeden Aytuğ ve Batu Demir rahmetle anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, törende eğitime yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu vurguladı ve Demir ailesine sabır ile başsağlığı dileklerini iletti. Bu adım, 5 Ocak 2023'te meydana gelen ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusu olayı sonrasında aile tarafından atılan vefa niteliğindeki somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu anasınıfı sayesinde, baba ve oğlunun adı yalnızca anılarda kalmayacak; eğitim alan bir ortamda, çocukların günlük yaşamında ve öğrenim süreçlerinde anımsanacak ve nesiller boyu yaşatılacak.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2023 YILINDA MEYDANA GELEN KUYU FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN AYTUĞ DEMİR (28) İLE 2 YAŞINDAKİ OĞLU BATU DEMİR’İN İSİMLERİ, DEDELERİ MEHMET DEMİR TARAFINDAN YAPTIRILAN ANASINIFINDA YAŞATILACAK. İKİ DERSLİKLİ AYTUĞ-BATU DEMİR ANASINIFI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.