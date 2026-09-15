Salihlili judocu Hira Kılkış +70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu

Salihlili judocunun büyük başarısı

Salihli Belediyesporlu Hira Kılkış, Çanakkale'de gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda +70 kilogram yıldızlar kategorisinde tatamiye çıktı ve turnuvayı altın madalya ile tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvanın seyri:

Çanakkale'de düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı bölgelerinden başarılı judocular katıldı. Kılkış, maç boyunca teknik hakimiyetini koruyarak rakipleri karşısında etkili bir performans sergiledi ve finalde elde ettiği galibiyetle kürsünün zirvesine yükseldi.

Salihli adına elde edilen diğer dereceler:

Salihli'yi temsil eden diğer sporcular da başarılı sonuçlar aldı. Göksu Delibay, 63 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, Mürüvetnur Özkan ve Sultannur Diker +70 kilogram ümitler kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldular.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Çanakkale'deki başarılı sonuçlardan dolayı Hira Kılkış, Göksu Delibay, Mürüvetnur Özkan ve Sultannur Diker'i tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN BAŞARILI JUDOCUSU HİRA KILKIŞ, ÇANAKKALE’DE DÜZENLENEN SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANARAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.