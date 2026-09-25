Salihli'nin sultani üzümünden pekmez tescillendi; tescilli ürün sayısı 5'e çıktı

salihli sultani üzüm pekmezi tescillendi:

Manisa’nın Salihli ilçesinin Sultani üzümünden elde edilen pekmez, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Karar, Salihli için hem ekonomik hem de kültürel bir kazanım olarak nitelendirildi; böylece bölgenin tescilli yöresel ürün sayısı 5e yükseldi.

tescil süreci ve başvuru geçmişi:

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı başvuru, dört yıllık inceleme sürecinin ardından kabul edildi. Salihli Sultani Üzüm Pekmezi, 1881 sıra numarasıyla mahreç işareti olarak tescil edildi. Oda yetkilileri, tescil sürecinin uzamasına rağmen sonucun bölge adına önemli bir koruma sağladığını vurguladı.

Salihli TSO tarafından daha önce tescil korumasına alınmış ürünler arasında Salihli Kirazı, Odun Köftesi, Kula Leblebisi ve Gökeyüp Çömleği bulunuyor. Oda, Salihli Kirazı ve Odun Köfte için 2008 yılında, Kula Leblebisi için 2019 yılında tescil aldığını; 2022 başvurularından Gökeyüp Çömleği için 2025 yılında onay çıktığını, Sultani üzüm pekmezi içinse tescil sürecinin biraz daha uzadığını bildirdi.

tanıtım toplantısı ve değerlendirme önerileri:

Salihli TSO’da düzenlenen tanıtım toplantısına Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkan yardımcıları Yavuz Özdem ve Selim Akbıyıkoğlu, Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Sanayi Ticaret İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Tarım Müdürü Murat Yasak ile kurum temsilcileri, meslek odaları başkanları ve Salihli TSO meclis üyeleri katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel toplantıda, bu yıl üzüm üretiminde bolluk olduğunu belirterek fazla ürünün iç piyasada değerlendirilebilmesi için alternatifler üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Yüksel, yöresel ürünleri tescil korumasına almanın ürünlerin değerini artırdığına dikkat çekti ve pekmezin yanı sıra sirke, lokum, pestil ve alkol gibi değerlendirme yöntemlerinin iç tüketimi canlandırabileceğini ifade etti.

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen ise Tariş’in üzümü pekmez ve sirke yapımında değerlendirdiğini, bu yıl yaklaşık 20 bin ton civarında çekirdeksiz kuru üzüm almayı planladıklarını söyledi. Şen, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak tanıtım grupları kurularak iç tüketimin artırılabileceğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Çapaklı mahallesinden üretici İsmi Kayış da geleneksel usullerle hazırladıkları pekmezin kaynatma ve hazırlık aşamalarını katılımcılarla paylaştı. Yerel üreticiler, tescilin hem ürünün markalaşmasına hem de üreticilerin gelirine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Salihli Sultani Üzüm Pekmezi'nin coğrafi işaret tescili, yöresel tarım ürünlerinin korunması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Oda yetkilileri, tescilin ardından üretim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN SULTANİ ÜZÜMÜNDEN ELDE EDİLEN PEKMEZ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ. BÖYLECE SALİHLİ’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 5’E YÜKSELDİ.