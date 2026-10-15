Salihli’nin ulaşımı Ferah caddesiyle daha konforlu hale geliyor

Ferah Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Namık Kemal ve Şehitler mahallelerini birbirine bağlayan Ferah Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı. Diğer firmaların altyapı imalatlarını tamamlamasının ardından başlatılan çalışma, güzergâhı modernleştirip ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu yerinde inceleme yaparak projenin detaylarını paylaştı. Nurlu, Ferah Caddesi'nin uzunluğunun bin 300 metre olduğunu ve toplamda 3 bin ton asfalt kullanılacağını belirtti. Orta refüjlerde yapılan tamiratların tamamlanmasıyla yolun uzun yıllar hizmet verecek nitelikte olacağı vurgulandı.

saha çalışmaları ve kapasite:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı ise sahadaki iş planını aktardı. Nakışçı, bugün iki farklı plent ve üç ilçedeki üç ekiple günlük yaklaşık 4 bin ton asfalt serimi kapasitesiyle çalışmaların sürdüğünü, Salihli'de ise yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldığını söyledi.

Çalışmaların il genelinde program dahilinde devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisa'mıza verdiğimiz hizmet sözümüzü tek tek hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı ve Ferah Caddesi'nin en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Turgay Öksüz de bölgedeki diğer asfaltlama çalışmalarına değinerek, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şüheda Caddesi, Park Caddesi ve Ferah Caddesi'nde toplam 3,5 kilometrelik asfaltlama çalışması yapıldı' dedi ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Yetkililer, altyapısı tamamlanmış yolların yenilenmesine öncelik verileceğini, 17 ilçe genelinde ulaşım standartlarını yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirtti. Proje, Ferah Caddesi'nin görünümünü iyileştirmenin yanı sıra bölge toplumu için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı oluşturmayı amaçlıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SALİHLİ’DE NAMIK KEMAL VE ŞEHİTLER MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN FERAH CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÇALIŞMA TAMAMLANDIĞINDA CADDE MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK VE VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU BİR ULAŞIM İMKANI SUNULACAK.