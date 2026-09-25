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Salkımbağı'nda pazartesi günleri semt pazarı hizmete girdi

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın girişimiyle Salkımbağı'nda kurulan pazaryeri, her pazartesi mahallelinin alışverişini kolaylaştırıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Salkımbağı'nda pazartesi günleri semt pazarı hizmete girdi

Salkımbağı'nda pazartesi günleri semt pazarı hizmete girdi

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Salkımbağı mahallesinde uzun süredir dile getirilen semt pazarı talebini karşılayarak yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan pazar, her pazartesi günü kurulacak ve mahalle sakinlerinin alışveriş ihtiyacına doğrudan katkı sunacak.

Uygulamanın kapsamı ve işleyişi:

Yerel yönetimin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Salkımbağı'nda semt pazarı kurulması kararı alındı. Kurulan pazar, mahallelinin günlük temel alışverişine kolay erişim sağlayacak şekilde planlandı ve düzenli olarak hizmet verecek. Pazarın düzenlenmesi, bölge içindeki hareketliliği artırırken hem vatandaşların ulaşım yükünü hafifletmeyi hem de yerel ekonomiye destek olmayı hedefliyor.

Başkanın açıklaması ve yerinde çözüm yaklaşımı:

Başkan Hallaç, vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdürdüklerini belirterek şunları ifade etti: "Salkımbağı’da yaşayan hemşerilerimizin uzun zamandır bizlere ilettiği semt pazarı talebini karşılıksız bırakmadık. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bölgemizde her pazartesi günü semt pazarı kurulması kararını aldık ve geçtiğimiz hafta itibarıyla pazarımız hizmet vermeye başladı. Her pazartesi günü tezgâhlar kurulacak, pazarımız hemşerilerimizle buluşacak. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde dinliyor, vatandaşlarımızdan gelen talepleri imkânlarımız doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz."

Bu yaklaşım, belediye yönetiminin yerel taleplere öncelik verme ve çözüm odaklı hareket etme politikasını ortaya koyuyor. Pazar uygulaması, özellikle pazara erişimde zaman ve maliyet tasarrufu arayan aileler için pratik bir çözüm sunuyor.

Mahalle sakinleri için düzenli olarak kurulan pazar, alışveriş olanaklarını yakına taşıyarak günlük yaşamı kolaylaştırıyor ve bölgesel hareketliliğe düzenli bir etkinlik kazandırıyor. Belediye, ihtiyaç doğrultusunda benzer talepleri değerlendirip imkânlar çerçevesinde uygulamaya almaya devam edeceğini bildirdi.

BAŞKAN HALLAÇ, HALKIN TALEBİNİ YERİNE GETİRDİ

BAŞKAN HALLAÇ, HALKIN TALEBİNİ YERİNE GETİRDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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