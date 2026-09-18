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Sallar’da mahalle sohbetinde iletilen talep hayata geçiriliyor

Dr. Faruk Özlü'nün Sallar Mahallesi toplantısında iletilen talep üzerine bin 800 metre yeni kanalizasyon hattı döşenmeye başlandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sallar’da mahalle sohbetinde iletilen talep hayata geçiriliyor

Sallar'da altyapı çalışması:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri kapsamında yapılan toplantılarda gündeme gelen talepler hızla karşılanıyor. 12 Eylül Cumartesi günü Sallar Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle sohbetinde iletilen kanalizasyon talebi üzerine ekipler kısa sürede sahaya indi ve çalışmalara başladı.

Toplantı ve talep süreci:

Başkan Özlü, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen görüşmelerde öncelikleri belirliyor. Sallar Mahallesi'ndeki toplantıda muhtar ve mahalle sakinlerinin ilettiği talep kayda alındı; bu talepler ilgili birimlere iletilip sürecin bizzat takip edilmesi sağlandı.

Çalışma ayrıntıları ve takip:

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, Sallar Mahallesi'ne bin 800 metre yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Belediye yetkilileri, verilen söz doğrultusunda projenin koordineli şekilde yürütüldüğünü ve ilerlemenin Başkan Özlü tarafından takip edildiğini belirtiyor. Mahalle sohbetlerinde doğrudan iletilen taleplerin uygulamaya dönüşmesi, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin somut sonucu olarak öne çıkıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK VE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MAHALLE SOHBETLERİNDE GÜNDEME GELEN KONULAR BİRER BİRER ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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