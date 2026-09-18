Şalpazarı'nda yağışta kayganlaşan yolda araç dereye devrildi: üçü ağır beş yaralı

Kaza noktası ve araç bilgileri:

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Acısu-Şalpazarı yol güzergâhı Doğancı sapağı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 LE 474 plakalı Peugeot marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye uçtu.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 yaralı bulunuyor. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolcu kimliği ve soruşturma:

Araçta bulunan kişilerin Ağrı'nın Patnos ilçesinden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili olarak bölge trafik ekipleri ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı; ekipler, sürücünün tespiti ve kaza nedeninin kesinleştirilmesine yönelik delil toplama ve yoldaki şartların raporlanması çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON’UN ŞALPAZARI İLÇESİNDE BİR ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3’Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.