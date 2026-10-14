Saltanatın son perdesinde Hamidiye: Ağrı'nın askeri mirası sahnede

Oyun ve prömiyer bilgileri:

Mustafa Akif Ekşi'nin yazıp genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, Emrah Yardımcı'nın yönettiği ALLATİNİ – Saltanatın Son Perdesi, II. Abdülhamid'in Selanik sürgününü ve Allatini Köşkü'nde geçirdiği dönemleri sahneye taşıyor. Eser iki perdeden oluşuyor ve 9 Ekim 2026'da İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Oyunda Sultan II. Abdülhamid Han'ı Yücel Gökçek canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Levent Akkök, Beyza Şahin, Dilara Tabak, Ezgi İrem Mutlu, Ertunç Alıcı, Alper Banko ve Belma Mamati yer alıyor. Yapımcılar gala gecesinin Ekim 2026 içinde düzenleneceğini, kesin tarih ve programın ayrıca duyurulacağını açıkladı.

Hamidiye alaylarının sahnedeki yeri:

Oyun, II. Abdülhamid'in sürgün yıllarını merkezine alırken, döneme dair askeri ve toplumsal örüntüleri de gündeme getiriyor. Bu kapsamda Hamidiye Alayları konusunun işlenmesi, Doğu Anadolu'daki tarihî dinamiklerin seyirciye aktarılmasını ve bölge hafızasının hatırlanmasını sağlayacak. Eserde Hamidiye başlığı, dönemin sınır güvenliği ve yerel güç dengeleri bağlamında ele alınıyor.

Kuruluşu ve Ağrı'daki rolü:

Metinde yer verilen bilgilere göre Hamidiye Hafif Süvari Alayları 1890'da kurulmaya başlandı. Sultan II. Abdülhamid döneminde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiretlerden teşkil edilen bu birliklerin amacı sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki otoriteyi güçlendirmekti. Teşkilatlanma sürecinde Müşir Zeki Paşa önemli bir görev üstlendi.

Osmanlı arşivlerine dayanan anlatımlarda Bayezid adıyla anılan bölgenin, yani Ağrı ve çevresinin, Hamidiye alaylarının oluşumunda merkezi bir rol oynadığı vurgulanıyor. Bölgedeki aşiretlerin katılımıyla sınır hattında askerî varlık genişledi ve Ağrı zamanla önemli bir askerî merkez hâline geldi.

Tartışmalar ve güncel yankılar:

Hamidiye birlikleri tarih boyunca hem devletin güvenlik politikalarının bir unsuru olarak gösterildi hem de bazı birliklerin karıştığı asayiş olayları nedeniyle tartışma konusu oldu. Sahnedeki kurgunun bu hassas dengeleri nasıl yorumlayacağı, eserin eleştirel okumasını belirleyecek unsurlar arasında bulunuyor.

ALLATİNİ – Saltanatın Son Perdesi, II. Abdülhamid'in aile ilişkileri, sadakati ve sürgünün zorluklarını işlerken, Hamidiye Alayları üzerinden Doğu Anadolu'nun askerî ve toplumsal tarihine yeniden ışık tutmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Ağrı ve çevresinin tarihî geçmişinin kamuoyunda yeniden tartışılmasına zemin hazırlayabilir.

SALTANATIN SON PERDESİ'NDE HAMİDİYE ALAYLARI SAHNEYE TAŞINACAK.