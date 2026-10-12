Saltukova döner kavşağında çarpışma: araçlar kısa sürede kaldırıldı

Saltukova döner kavşağında çarpışma:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki döner kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçların plakaları 74 ABP 645 ve 67 ZF 820 olarak kaydedildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

olay yerinde müdahale ve trafik:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma trafik ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar çekici desteğiyle kaza mahallinden kaldırıldı ve trafik kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

inceleme ve soruşturma:

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı; ekipler olayın oluş nedenine ilişkin inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SALTUKOVA BELDESİNDEKİ DÖNER KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.