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Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Çaycuma Saltukova mevkiinde bariyerlere çarpan otomobil takla attı; araç sürücüsü ağır yaralandı ve Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saltukova'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Saltukova mevkiinde tek araçlı kaza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Yol üzerinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Olayda aracın plakası 06 CRD 131 olarak kayıtlara geçti.

Kaza ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücünün durumu ağır yaralı olarak değerlendirildi.

Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin olay yerinde gerçekleştirilen müdahaleler, ekiplerin koordinasyonuyla yürütüldü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler, kazanın nedenini belirlemeye yönelik inceleme yapıyor. Olayla ilgili değerlendirmeler tamamlandıkça yetkililer tarafından bilgi verileceği bildirildi.

ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SALTUKOVA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR...

ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SALTUKOVA MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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