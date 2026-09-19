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Saman balyalarının alevlenmesi müstakil evde hasara yol açtı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ağcaşar'da saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, müstakil eve sıçrayıp büyük çapta maddi hasara yol açtı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saman balyalarının alevlenmesi müstakil evde hasara yol açtı

Saman balyalarının alevlenmesi müstakil evde hasara yol açtı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Ağcaşar mahallesinde saman balyalarının alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede müstakil bir eve sıçradı. Olayda evde önemli düzeyde maddi hasar meydana geldi.

olayın gelişimi ve yer bilgisi:

İddiaya göre, A.A.'ya ait olduğu öğrenilen müstakil evin bahçesindeki saman balyaları alev aldı. Alevlerin çevreye yayılması ve rüzgârın etkisiyle yangın ilerleyerek binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı.

müdahale, hasar tespiti ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı ve incelemeler sürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN YAHYALI İLÇESİNDE SAMAN BALYALARININ ALEV ALMASIYLA BAŞLAYAN YANGIN, MÜSTAKİL EVE...

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE SAMAN BALYALARININ ALEV ALMASIYLA BAŞLAYAN YANGIN, MÜSTAKİL EVE SIÇRADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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