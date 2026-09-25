Saman zincirinde çiftçinin ve nakliyecinin kazancı eriyor

yerinde presleme ve nakliye:

Diyarbakır'da saman üretimini değerlendirenler arasında öne çıkan isimler Mehmet Yakışıklı ve Veysel Doğtaş. Yakışıklı, tarlada samanları makineleriyle presleyip alıcıya sunarken, Doğtaş ise nakliye zincirini üstleniyor. İki isim de üretici ile besici arasında birer köprü görevi görüyor ve piyasadaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.

fiyat aralıkları ve satış modeli:

Yakışıklı, samanı tarlada kilogramını 2.50 -2.60 liraya aldığını; nakliyecilere 4 liraya sattığını, besicilere adrese teslim maliyetinin ise 6.50-7 liraya geldiğini aktarıyor. Bu farklı fiyat katları, presleme, depolama ve teslimattaki hizmetlerin bedelini gösteriyor ancak aradaki marjın üreticinin ve nakliyecinin omzuna binen maliyetleri karşılaması her zaman mümkün olmuyor.

maliyet baskısı ve piyasa etkileri:

Her iki üretici de artan akaryakıt, malzeme ve işçilik giderlerinden şikâyetçi. Yakışıklı, 2.50 liraya kiralanan samanın fiilen 7 liraya mal edildiğini belirterek, bu yıl geçen yıllara göre daha zorlu geçtiğini ve kazançlarının olmadığını, yalnızca yevmiyelerini çıkardıklarını söylüyor. Beş yıldır nakliye yapan Doğtaş ise presçilerden samanı 4-4.10 liraya aldıklarını, besicilere 6.5-7 liraya sattıklarını, samanları İstanbul, Erzurum ve birçok ile götürdüklerini aktarıyor.

Doğtaş, geçen yıl samanı tarlada 8 liraya yüklediklerini ve üreticiye 10-11 liraya mal ettiklerini hatırlatarak, bu yıl akaryakıt fiyatlarındaki artışların piyasaları durgunlaştırdığını belirtiyor. Sonuç olarak hem tarlada presleme yapan hem de nakliyeyi üstlenenler için kâr marjları daralıyor, hizmet sürekliliği ve erişilebilir fiyat dengesi baskı altında kalıyor.

Ekmeklerini samandan kazanıyorlar