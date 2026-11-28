olay ayrıntıları:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 26 Kasım günü meydana gelen olayda, bir kuaför önünde aracın üstüne bırakılan bel çantası kayboldu. Çantanın sahibi Y.K., çanta içinde 1.500 Amerikan doları ve 20.000 TL olduğunu beyan ederek polise şikayette bulundu.

soruşturma ve yakalama:

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyip saha çalışması yürüttü. Yapılan tespitler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Z.İ., çaldığı çanta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen eşya ve adli süreç:

Çanta içindeki kontrollerde 7 bin 650 TL, 1.500 Amerikan doları, bir cep telefonu, bir gözlük ve bir şarj cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

HIRSIZIN, ÇANTAYI KENDİ MALIYMIŞ GİBİ ÇALDIĞI ANLARSA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.