Samandağ’da dereden taşan su çay bahçesini vurdu

olayın gelişimi:

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili yağış başladı. Yağışla birlikte Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Hıdırbey Deresinin debisi yükseldi ve dere taşarak etrafa yayıldı.

taşkının yerel etkileri:

Derenin taşması sonucu çevredeki çay bahçesi suyla doldu ve bahçe arazisinde zarar meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak çay bahçesindeki zararın yerel üretimi etkileyebileceği ifade edildi.

meteorolojik uyarı ve değerlendirme:

Meteorolojinin uyardığı yoğun yağışın erken saatlerde etkili olması taşkının tetikleyicisi olarak öne çıktı. Yetkililer, benzer durumlara karşı uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİ HIDIRBEY MAHALLESİ’NDE BULUNAN DERE, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞTI. NEHRİN TAŞMASIYLA ÇAY BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI.