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Samandağ’da dereden taşan su çay bahçesini vurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sabah etkili yağış Hıdırbey Deresi’ni taşırdı; derenin taşması çay bahçesini suyla doldurdu, can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samandağ’da dereden taşan su çay bahçesini vurdu

olayın gelişimi:

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili yağış başladı. Yağışla birlikte Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Hıdırbey Deresinin debisi yükseldi ve dere taşarak etrafa yayıldı.

taşkının yerel etkileri:

Derenin taşması sonucu çevredeki çay bahçesi suyla doldu ve bahçe arazisinde zarar meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak çay bahçesindeki zararın yerel üretimi etkileyebileceği ifade edildi.

meteorolojik uyarı ve değerlendirme:

Meteorolojinin uyardığı yoğun yağışın erken saatlerde etkili olması taşkının tetikleyicisi olarak öne çıktı. Yetkililer, benzer durumlara karşı uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİ HIDIRBEY MAHALLESİ’NDE BULUNAN DERE, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞTI....

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİ HIDIRBEY MAHALLESİ’NDE BULUNAN DERE, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞTI. NEHRİN TAŞMASIYLA ÇAY BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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