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Samandağ'da faresi vurmak isterken köpeği vurduğunu söyleyen şüpheli yakalandı

Samandağ Atatürk Mahallesi'nde silahla yaralanan köpek, polislerin müdahalesiyle veterinere götürüldü; şüpheli G.B. fişeklerle yakalandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:09

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samandağ'da faresi vurmak isterken köpeği vurduğunu söyleyen şüpheli yakalandı

olay ve ilk müdahale:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi mevkiinde devriye görevindeki polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan bir sokak köpeğini fark etti. Yapılan incelemede köpeğin silahla vurulduğu belirlenirken, ekipler yaralı hayvanı derhal alarak tedavi edilmesi için veterinere götürdü.

şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda olayda sorumluluğun G.B. adlı şahısta olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması sırasında ele geçirilenler arasında tek kırma tüfek ve 2 adet tüfek fişeği bulundu. G.B. ile ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

savunma ve polislerin tutumu:

G.B.'nin ifadesinde, hedefinin fareyi vurmak olduğunu ve köpeği yanlışlıkla hedef aldığını söylediği bilgisi yer aldı. Olayın ardından polis ekiplerinin yaralı köpeğe gösterdiği ilgi ve bakım, hayvanın yaşama tutunmasına katkı sağladı; ekiplerin bu yaklaşımı vatandaşların takdirini topladı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH

OLAYDA KULLANILAN SİLAH

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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