Samandağ'da inatçı keçilerin dağ macerası iki saatlik operasyonda sonlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde, dağa tırmanıp mahsur kalan iki keçi sahibi tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Ekipler, kayalık ve eğimli arazide yürütülen koordineli çalışma sonucu keçilere ulaştı. Müdahale sürecinde ekiplerin hızlı yönlendirmesi ve güvenlik önlemleri sayesinde kurtarma çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyon, zorlu arazi koşullarına rağmen planlı şekilde ilerledi.

keçilerin güvenliği ve teslimatı:

Kurtarılan keçiler kısa güvenlik kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Olay, yerel acil müdahale ekiplerinin koordinasyonunun ve vatandaş ihbarlarının önemi konusunda somut bir örnek oluşturdu.

HATAY’DA TIRMANDIKLARI DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALAN 2 KEÇİ, AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNİN 2 SAAT SÜREN ZORLU OPERASYONUYLA KURTARILDI.