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Samandağ'da mahalleye giren yılan itfaiyenin müdahalesiyle zarar görmeden doğaya döndü

Samandağ Yeni Mahalle'de yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin güvenli müdahalesiyle zarar görmeden yakalandı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Samandağ'da mahalleye giren yılan itfaiyenin müdahalesiyle zarar görmeden doğaya döndü

Samandağ'da yılan yerleşim yerinden alınarak doğal ortama bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de bir yerleşim alanında görülen yılan, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalandı. Olay, ekiplerin hızlı ve kontrollü müdahalesiyle sonuçlandı.

Müdahale ve yakalama:

İtfaiye ekipleri, yılanın bulunduğu bölgeyi güvenlik altına alarak çevredeki insan ve hayvanların uzaklaştırılmasını sağladı. Ekipler, uygun ekipman ve dikkatli hareketle yılanı panik yaratmadan kontrol altına aldı; herhangi bir zarar verilmeden yakalama işlemi tamamlandı.

Doğal yaşama bırakılma:

Yakalanan yılan, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına taşındı ve burada serbest bırakıldı. Çalışmayla hem yerleşim yerinin güvenliği sağlandı hem de yılanın yaşamını sürdürebileceği ortama geri dönmesi hedeflendi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların profesyonel ekipleri araması gerektiğini vurguladı.

SAMANDAĞ YENİ MAHALLESİ’NDE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN ZARAR VERİLMEDEN...

SAMANDAĞ YENİ MAHALLESİ’NDE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN EKİPLER TARAFINDAN ZARAR VERİLMEDEN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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