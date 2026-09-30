Samandağ'da öğrencileri ve meslektaşları uğurluyor: beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti

Hatay'ta beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti:

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde görev yapan 43 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü lösemi tedavisi sonrasında hayatını kaybetti.

Tedavi süreci ve vefat:

Coşkun'a yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konuldu ve tedaviye başlandı. Hastalığının nüksetmesi üzerine geçtiğimiz hafta Adana'da bir hastanede tedavi görürken vefat etti.

Uğurlama ve geride kalanlar:

Coşkun, ailesi ve yakınları tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmenin evli ve 2 çocuk sahibi olduğu bildirildi.

SEYRAN COŞKUN HAYATINI KAYBETTİ.