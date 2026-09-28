Samandağ'da su sporlarına yatırım: vali Masatlı merkezde inceleme yaptı

Vali Masatlı saha incelemesi yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde bulunan Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, merkezin çocuk ve gençlerin su sporlarıyla buluşmasına sağladığı katkılar ve saha çalışmaları gündeme getirildi.

sunulan imkanlar ve amaçlar:

Merkezde, özellikle çocuk ve gençlerin sportif faaliyete katılımını artırmaya yönelik programların önemi vurgulandı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, merkezin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayacak altyapı ve eğitim odaklı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

İnceleme sırasında, Samandağ’ın denizle iç içe yapısının su sporları için sunduğu avantajlar da masaya yatırıldı. Merkezin hedefleri arasında bölgenin potansiyelini harekete geçirerek daha geniş katılımlı sportif faaliyetler düzenlemek yer alıyor.

potansiyel değerlendirmesi ve gelecek planları:

Masatlı ve yetkililer, su sporlarına yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi ile gençlere sunulan imkânların güçlendirilmesine ilişkin konuları ele aldı. Yapılan görüşmelerde, merkez aracılığıyla hem sporcu yetiştirme hem de toplumun spor kültürünü geliştirme yönünde adımların devam ettirilmesi benimsendi.

Vali Masatlı, çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik eden projelerin ve bu alandaki yatırımların önemine dikkat çekti. Ziyaret, merkezin sunduğu hizmetlerin sürdürülebilirliği ve gençlerin gelişimine katkısının artırılması açısından yerinde bir değerlendirme olarak kayda geçti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, SAMANDAĞ SÖRF MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.