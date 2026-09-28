Dolar 48,9796 +0,13%
Euro 55,7617 +0,03%
Bist 12.537,64 -2,80%
Altın Gram 6.583,00 -3,26%
EUR/USD 1,1382 -0,10%
Brent Petrol 100,07 +2,70%
--°

Samandağ'da su sporlarına yatırım: vali Masatlı merkezde inceleme yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi ve gençlere sunulan su sporları imkanlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samandağ'da su sporlarına yatırım: vali Masatlı merkezde inceleme yaptı

Vali Masatlı saha incelemesi yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde bulunan Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, merkezin çocuk ve gençlerin su sporlarıyla buluşmasına sağladığı katkılar ve saha çalışmaları gündeme getirildi.

sunulan imkanlar ve amaçlar:

Merkezde, özellikle çocuk ve gençlerin sportif faaliyete katılımını artırmaya yönelik programların önemi vurgulandı. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, merkezin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayacak altyapı ve eğitim odaklı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

İnceleme sırasında, Samandağ’ın denizle iç içe yapısının su sporları için sunduğu avantajlar da masaya yatırıldı. Merkezin hedefleri arasında bölgenin potansiyelini harekete geçirerek daha geniş katılımlı sportif faaliyetler düzenlemek yer alıyor.

potansiyel değerlendirmesi ve gelecek planları:

Masatlı ve yetkililer, su sporlarına yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi ile gençlere sunulan imkânların güçlendirilmesine ilişkin konuları ele aldı. Yapılan görüşmelerde, merkez aracılığıyla hem sporcu yetiştirme hem de toplumun spor kültürünü geliştirme yönünde adımların devam ettirilmesi benimsendi.

Vali Masatlı, çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik eden projelerin ve bu alandaki yatırımların önemine dikkat çekti. Ziyaret, merkezin sunduğu hizmetlerin sürdürülebilirliği ve gençlerin gelişimine katkısının artırılması açısından yerinde bir değerlendirme olarak kayda geçti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, SAMANDAĞ SÖRF MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, SAMANDAĞ SÖRF MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belediye kursundan milli takıma: Cennet İrem Çetin'in yükselişi
images

Yeşilyurt'un yetiştirdiği Ömer Faruk dünya üçüncüsüne uzandı
images

Lise kız voleybol takımı Denizli'de ilk idmana çıktı
images

Yeni öğrenciler Manisa'nın mirasını adım adım tanıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muhabir zirvedeki yıpranmış bayrağı kendi imkânlarıyla yeniledi

Batman'da teslimatta olan kargo kamyonunda çıkan yangın paketlere zarar verdi

Düğün takısında alışılmadık jest: çuval çuval fındık

Yüksek gerilim tellerine çarpan kuş anız yangınına yol açtı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi