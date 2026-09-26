Samandağ'da yeni şebeke ile 8 mahallede içme suyu erişimi güçlendiriliyor

Tekebaşı grubu projesinde altyapı yenileme sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve HATSU, Samandağ ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla yürüttükleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Projesi kapsamında planlanan toplam hattın 151 kilometrelik bölümünden 139 kilometrelik kısmı tamamlandı.

gerçekleşen çalışmalar:

Proje, Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Koyunoğlu, Yeşilköy, Mızraklı ve Meydan mahallelerini kapsıyor. Bugüne kadar toplam 139 bin 33 metre HDPE şebeke hattı döşendi ve saha çalışmalarında 5 bin 626 abone bağlantısı tamamlandı. Tamamlanan hatlar üzerinden mahallelere yeni şebeke ile su verilmeye başlandı.

mahallelerde son durum:

Çalışmalar sonucunda Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerine yeni hat üzerinden tamamen su ulaştırıldı. Kuşalanı, Koyunoğlu ve Mızraklı mahallelerinde de yeni hatlara su verilmeye başlandı; Mızraklı Mahallesi’nin yaklaşık yüzde 40’lık bölümü yeni hat üzerinden içme suyuna kavuştu. Projeye sonradan dahil edilen Meydan Mahallesi’nde planlanan 26 kilometrelik şebeke hattının 15 kilometrelik kısmı tamamlandı ve HATSU ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla hedeflenen amaçlar arasında mevcut içme suyu altyapısının yenilenmesi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ile mahallelere daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir şebeke altyapısı kazandırılması yer alıyor. HBB yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde sürdürülerek bölge halkının su hizmetine erişiminin güçlendirileceğini belirtiyor.

SAMANDAĞ’DA TEKEBAŞI GRUBU İÇME SUYU ŞEBEKESİ PROJESİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.