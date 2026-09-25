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Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı

Diyarbakır'da presleyip satan Mehmet Yakışıklı ile nakliyeci Veysel Doğtaş, tarladan ahıra uzanan saman ticaretinin ekonomik çarkını anlatıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı

Tarla ile ahır arasındaki ticaret hattı:

Diyarbakır ve çevre illerde saman alım-satımını sürdüren üreticiler, presçiler ve nakliyeciler küçük ama istikrarlı bir ekonomi oluşturuyor. Bu hattın iki görünür yüzü Mehmet Yakışıklı ve Veysel Doğtaş. Yakışıklı presleme ve satış; Doğtaş ise nakliye ve dağıtımı üstleniyor. Her ikisi de üreticiler ile besiciler arasında köprü görevi görerek samanın tarladan ahıra ulaşmasını sağlıyor.

Presleme işi ve fiyat aralığı:

Mehmet Yakışıklı tarladan topladığı samanı makineleriyle presleyip paket haline getiriyor. Yakışıklı, tarlada samanın kilogramını 2.50-2.60 TL aralığında aldığını, preslenmiş samanı nakliyecilere 4 TL'ye verdiğini belirtiyor. Besicilere adrese teslim maliyeti ise yaklaşık 6.50-7 TL seviyesine ulaşıyor. Bu işlem zinciri, küçük yatırım ve emekle üreticiyi piyasaya bağlayan bir hizmet sunuyor.

Nakliye, pazar ağı ve geçen yılın fiyatları:

Veysel Doğtaş beş yıldır kendi aracıyla nakliye işi yapıyor. Doğtaş, presçilerden tarlada samanı 4-4.10 TL aralığında satın aldıklarını, besicilere ise genelde 6.5-7 TL fiyatla sattıklarını aktarıyor. Samanlar İstanbul, Erzurum başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor. Geçen yıl bazı sevkiyatlarda tarlada fiyatın 8 TL, üreticiden son alıcısına maliyetin ise 10-11 TL seviyelerine çıktığı gözlemlenmiş.

Bu küçük ölçekli ticaret, bölgedeki hayvancılığın yem ihtiyacını karşılamada kritik rol oynuyor. Aradaki fiyat farkları hem lojistik maliyetleri hem de presleme-emek giderlerini yansıtıyor; çiftçi, presçi ve nakliyecinin birlikte işlediği bir ağ sayesinde saman tarladan besicinin kapısına ulaşıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA MEHMET YAKIŞIKLI İSİMLİ ÇİFTÇİ, 10 YILDIR SAMAN PRESLEMESİ YAPARAK, VEYSEL DOĞTAŞ...

DİYARBAKIR'DA MEHMET YAKIŞIKLI İSİMLİ ÇİFTÇİ, 10 YILDIR SAMAN PRESLEMESİ YAPARAK, VEYSEL DOĞTAŞ İSE NAKLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİREREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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