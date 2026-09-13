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Şam'da üçlü diplomasi: Fidan, Şeybani ve Hattab gündemi masaya yatırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Esad Hasan Şeybani ve Enes Hattab ile üçlü görüşme gerçekleştirdi; ikili ilişkiler, iş birliği ve bölgesel gündem ele alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:28

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Şam'da üçlü diplomasi: Fidan, Şeybani ve Hattab gündemi masaya yatırdı

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye başkenti Şam'da yaptığı temaslar kapsamında Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi. Fidan'ın Şam ziyaretinde daha önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşme de dikkat çekti. Üçlü görüşmede taraflar, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumu ile sürdürülmekte olan temasların kapsamını değerlendirdi.

görüşme gündemi:

Tarafların ele aldığı ana başlıklar arasında ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki iş birliği ve bölgesel ile küresel alandaki güncel gelişmeler yer aldı. Görüşmede, mevcut iş birliği çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik konuların yanı sıra bölgesel istikrarın sağlanmasına ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.

diplomatik yansımalar:

Şam'daki bu üçlü görüşme, Ankara ile Şam arasındaki doğrudan temasların sürdürülmesine işaret ediyor. Tarafların açıklamalarında önceliğin ilişkilerin normalleşmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi olduğu vurgulandı; görüşme, iki ülke arasında devam eden temasların somut bir örneğini oluşturdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA SURİYE DIŞİŞLERİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ VE SURİYE İÇİŞLERİ BAKANI ENES HATTAB İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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