Konuralp Beyleri sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Erkekler Voleybol 1. Ligi mücadelesinde Konuralp Beyleri Düzce Belediyesi Spor Akademisi, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekip, ligdeki başarılı çizgisini koruyarak taraftarına bir kez daha sevinç yaşattı.

maçın kırılma anları:

Karşılaşma ilk sette çekişmeli başladı; birinci set 24-26 Galatasaray lehine sonuçlandı. Konuralp Beyleri ikinci sette toparlanarak 25-15 ile yanıt verdi ve üçüncü seti de 25-14 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü sette daha kontrollü oynayan ev sahibi ekip, seti 25-20 alarak maçı 3-1 ile noktaladı. Set skorları, takımın ilk setten sonra oyuna yaptığı etkili dönüşü ortaya koydu.

takım performansı ve hedefler:

Konuralp Beyleri'nin bu galibiyeti, üst üste güçlü rakiplerle oynanan maçlarda elde edilen pozitif sonuçların devamı niteliğinde. Kulüp açıklamasında, galibiyette emeği geçen sporcular, teknik ekip, yöneticiler ve tribündeki taraftarlar tek tek tebrik edildi. Yapılan açıklamada sezon sonunda şampiyonluk hedefinin güçlü bir temenni olarak korunduğu vurgulandı.

Bu sonuçla birlikte Düzce temsilcisi, ligdeki iddiasını sürdürürken, performansını koruması halinde sezon ilerledikçe üst sıralarda daha fazla dikkat çekeceğe benziyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ARABİCA COFFEE HOUSE ERKEKLER 1. LİGİ 10 HAFTA KARŞILAŞMASINDA DÜZCE BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ, GALATASARAY’I 3-1 YENEREK TARAFTARINI SEVİNDİRDİ.