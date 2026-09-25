Dolar 48,9597 +0,02%
Euro 55,8746 +0,36%
Bist 12.905,63 +0,13%
Altın Gram 6.820,69 +0,82%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,23 -1,99%
--°

Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı; ölü ya da yaralanma yok, ev ve araçlarda hasar oluştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı

Samsat ilçesinde kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi

Adıyaman'ın Samsat ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında tarafların bazıları karşı gruba ait ev ve araçlara taş atarak zarar verdi.

Olayın gelişimi:

Çıkan arbede sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle kavgaya müdahale edilerek taraflar ayrıldı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı ancak ev ve araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak tarafların dağıtılmasını sağladı ve çevrede inceleme yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Vatandaşların ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınırken, soruşturmanın ilerleyişine göre ek işlemler yapılacağı belirtildi.

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE...

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Eskişehir'de kumar operasyonunda 36 kişiye 417 bin 744 TL ceza, iş yeri için müh...
images

Bingöl'de yola çıkan ata çarpan otomobil: at telef oldu, 1 kişi yaralandı
images

Yılların çöp evinden temiz bir hayata: yunusemre'de kapsamlı dönüşüm

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı