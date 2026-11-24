fırtınanın beklentisi:

Samsun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak bölge açıklarında fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

rüzgarın yönü, hızı ve zaman aralığı:

Açıklamaya göre 25 Kasım Çarşamba günü günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

geçerlilik süresi ve tedbir çağrısı:

Uyarının 25 Kasım 2026 tarihinde saat 00.10 ile 21.00 arasında geçerli olacağı bildirildi. Valilik, vatandaşların ve denizdeki faaliyet gösterenlerin olası risklere karşı gerekli önlemleri alması ve gelişmeleri resmi duyurulardan takip etmesi çağrısında bulundu.

SAMSUN VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞARAK DENİZLERDE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.