Samsun adliye otoparkında tartışma: genç kadın darbedildi

Samsun Adliyesi otoparkında görülen bir dava sonrası taraflar arasında çıkan kavga, kısa sürede müdahaleye ihtiyaç duydu. Olayda darbedilen genç kadın çevredekilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayın detayları:

Duruşma çıkışında başlayan tartışma, kadın taraflar arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Adliye polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgaya kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini engelledi. Müdahale sırasında darbedilen kadın, "Babamı çağırın" diye bağırıp sinir krizi geçirdi.

Güvenlik ve hukuki süreç:

Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadı; ancak kavgaya karışan bir kişiye idari para cezası uygulandı. Adliye içi ve çevresi güvenliğinin hızlı müdahalesi, benzer olayların tırmanmasını önlemede belirleyici oldu.

Bu tür olaylar, duruşma çıkışlarında gerginlik yönetimi ve güvenlik önlemlerinin önemini tekrar gündeme getiriyor. Yetkililerin müdahalesi olası bir daha büyük çatışmayı engelledi ve sürecin hukuki boyutu, tarafların şikâyetçi olmaması nedeniyle sınırlı kaldı.

SAMSUN ADLİYESİNDE GÖRÜLEN BİR DAVA SONRASI TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA GENÇ BİR KADIN DARP EDİLDİ.