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Samsun altyapısı ARDBİS ile tek merkezden yönetilecek

Ordu Yazılım A.Ş.'nin ARDBİS yazılımı, 1 Ekim'den itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmaya başlandı; eğitimler 28-30 Eylül'de verildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun altyapısı ARDBİS ile tek merkezden yönetilecek

Samsun'da ARDBİS kullanımı başladı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Yazılım A.Ş. (ORYAZ) tarafından geliştirilen Altyapı Ruhsat Denetim Bilgi Sistemi (ARDBİS), Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı. Sistem, belediyelerin altyapı ruhsat ve denetim süreçlerini çevrim içi olarak yönetmesine olanak tanıyor ve şehirlerin sayısal altyapı haritalarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Sistemin sağladığı başlıca işlevler:

ARDBİS, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile su, elektrik, doğalgaz, internet ve kablo TV gibi altyapı kuruluşlarının gerçekleştirdiği kazı çalışmalarını tek merkezden koordine etmeyi hedefliyor. Yazılım; tekrarlı kazıların önlenmesi, yol çalışmalarının sistem üzerinden yürütülmesi, geçiş hakkı bedellerinin otomatik hesaplanması ve teknik altyapı bedellerinin belirlenmesi gibi işlevleri barındırıyor. Bu sayede altyapı kuruluşları arasındaki koordinasyon ve yetkilendirme süreçleri merkezileştiriliyor.

Eğitim ve devreye alma süreci:

Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlanan ARDBİS, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu satın alındı. Sistemi kullanacak personele yönelik eğitimler, ORYAZ'ın AR-GE mühendisleri tarafından 28-30 Eylül tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Eğitimlerde sistemin kullanımına ilişkin detaylar aktarıldı ve ARDBİS, 1 Ekim itibarıyla fiilen devreye alındı.

ORYAZ'ın hedefleri:

ORYAZ A.Ş.'nin geliştirdiği yazılımlarla üretim, istihdam ve katma değer oluşturmak; ayrıca farklı şehir ve ülkelere yazılım satışı gerçekleştirerek Ordu'ya ve Türkiye'ye kaynak ve döviz girdisi sağlamayı hedeflediği belirtildi. ARDBİS örneği, belediye altyapı yönetiminde dijitalleşmeyi hızlandırmayı amaçlayan somut bir adım olarak öne çıkıyor.

EĞİTİM SONRASI TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ

EĞİTİM SONRASI TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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