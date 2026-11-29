Kaza yerinde yaşananlar:
Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Uyar yönetimindeki 55 ACK 592 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Yaralı ve sağlık müdahalesi:
Kazada yaralanan sürücü Emre Uyar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet incelemesi:
Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.
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