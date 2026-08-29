samsun capoFEST 2026 ile uluslararası capoeira merkezine dönüştü

CapoFEST 2026 samsun’da başladı

16. Uluslararası Capoeira Festivali (CapoFEST 2026), 28-30 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da kapılarını açtı. 2007 yılında merkezi Samsun’da kurulan Capoeira Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, farklı ülkelerden gelen sporcu ve eğitmenleri bir araya getiriyor.

Festivalde Azerbaycan, Brezilya, İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Kolombiya’dan sporcu ve eğitmenlerin yanı sıra Türkiye’den katılımcılar yer alıyor. Etkinlikler; eğitim atölyeleri, workshoplar, gösteriler ve müsabakalardan oluşuyor ve Samsun üç gün boyunca uluslararası capoeira buluşmasının merkezi oluyor.

Türkiye’de bir ilk:

CapoFEST 2026, Türkiye capoeira tarihi açısından iki önemli ilki barındırıyor. Birincisi, SAMSUN WCF OPEN 2026 adlı turnuva, Dünya Capoeira Federasyonunun uluslararası ranking sistemine dahil edilerek Türkiye’de ilk kez CapoFEST bünyesinde düzenleniyor; sporcular bu turnuvada uluslararası sıralama puanı için mücadele ediyor.

İkinci olarak festival öncesinde, Azerbaycan Capoeira Federasyonu ile Dünya Capoeira Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Sertifikalı Capoeira Hakemlik Semineri Türkiye’de ilk kez yapıldı ve seminere 42 kursiyer katıldı.

Etkinlikler ve kapanış:

Etkinliklerin büyük bölümü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşiyor ve program sporseverlere açık. Samsunlular, farklı ülkelerden gelen eğitmenlerin workshoplarını ve gösterilerini izleyebilme, müsabakaları yakından takip etme fırsatı buluyor.

Festivalin son gününde geleneksel kemer değişim töreni düzenlenecek; törende sporcular yeni derecelerine kavuşacak. CapoFEST kapsamında düzenlenen şampiyonaya ise 89 sporcunun katıldığı belirtildi.

Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay, organizasyonların sürdürülebilirliği için kurumların desteğinin önemine dikkat çekerek Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Festival, katılımcı ülke çeşitliliği, uluslararası puanlı turnuva ve ilk defa düzenlenen hakemlik sertifikasıyla Türkiye capoeira camiası için dikkat çekici bir dönüm noktası oluşturuyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN SPORCU VE EĞİTMENLERİ SAMSUN’DA BULUŞTURAN 16. ULUSLARARASI CAPOEİRA FESTİVALİ (CAPOFEST 2026) BAŞLADI.