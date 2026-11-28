kaza ve müdahale:

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iniş sırasında pist dışına çıkan eğitim uçağı kırıma uğradı. Olay, havalimanı sahasında hızlı müdahale gerektiren bir durum olarak kayıtlara geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye ARFF (kurtarma ve yangınla mücadele) ekipleri ile ilgili birimlerin hızla intikal ederek gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

uçak ve pilot:

Kaza kırıma uğrayan uçağın Cessna 172 olduğu ve TC-ILS tesciline sahip bulunduğu açıklandı. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı yetkililerce bildirildi. Bakanlık açıklamasında öğrenci pilota geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada ayrıca uçağın bulunduğu yerden kaldırıldığı ve havalimanındaki iniş-kalkış trafiğinin sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi. Yetkililer tarafından alınan ilk tedbirler sayesinde havaalanı operasyonlarının etkilendiği herhangi bir uzun süreli aksama yaşanmadı.

Olayla ilgili resmi beyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı; bildiride durum tespiti ve müdahale süreçlerine vurgu yapıldı. Kamu güvenliği ve personel sağlığı ön planda tutuldu.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI’NDA İNİŞ SIRASINDA PİST DIŞINA ÇIKAN EĞİTİM UÇAĞI KIRIMA UĞRADI. ÖZEL BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNE AİT UÇAKTA ÖĞRENCİ PİLOTUN KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTIĞI BİLDİRİLDİ.