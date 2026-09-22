samsun çay ocaklarının tercihi: soğuk suyla ağır demlenen çayın sırrı

çayın hazırlanış biçimi lezzeti belirliyor

Samsun'da çay ocağı işleten esnaf, dışarıda içilen çayın evdeki demlemeye göre daha lezzetli bulunmasının sebeplerinden birini hazırlama yöntemine bağlıyor. Çok sayıda çaycı, kuru çayın üzerine doğrudan sıcak su dökmenin tadı olumsuz etkilediğini, bunun yerine soğuk suyla ağır ağır demlenen çayın hem daha iyi demin aldığını hem de daha geç bayatladığını söylüyor.

soğuk suyla demleme yöntemi ve gerekçesi:

Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, uyguladıkları yöntemi şöyle anlattı: “Çay hem sıcak suyla hem de soğuk suyla demlenir. Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor”.

Göğne, soğuk suyun çayı pişirme tarzını yumuşattığını ve böylece çayın acılaşmasının önüne geçtiğini belirtti. Esnaf, kazanda yüksek ısıda yapılan çayın profesyonel koşullarda farklı bir profil ortaya koyduğunu, evdeki demlik ve ocakla aynı sonucu almakta zorluk yaşandığını vurguladı.

evde yapılan hatalar ve pratik tercihler:

Çaycı şu uyarıda bulundu: “Vatandaşın yaptığı en büyük yanlış önce çayı demliğe koyması, sonra üzerine sıcak su dökmesi. Çay pişmeden haşlanıyor ve yanıyor. Böyle demlenince tadı da acı oluyor. Soğuk suyla demlenen çayda böyle bir sıkıntı olmuyor. Soğuk su, buharla 40-45 dakikada hazır hale geliyor”.

Göğne ayrıca, “Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor. Çünkü bizler kazanda yüksek derecede çay yapıyoruz. Evdeki demlik ve ocağı kullanmıyoruz. Yavaş demlenen çay, sıcak suda demlenen çaya göre daha lezzetli oluyor. Sıcak suyla demlenen çay erken çöküyor ve erken bayatlıyor” diye konuştu.

Müşteriler de ağır ağır demlenen çayın farklı bir tat ve tazelik sunduğunu kabul ederken, zaman sıkıntısı olanların kısa sürede servis edilen sıcak demlemeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Pratikte sıcak suyla hazırlanan çay yaklaşık 10 dakikada servise sunulabilirken, soğuk suyla demlenen çayın hazır hale gelmesi için 40-45 dakika beklemek gerekiyor. Çay ocakları bu tercih arasındaki dengeyi iş yoğunluğuna ve müşteri taleplerine göre kuruyor.

TÜRKİYE’DE SÜREN TARTIŞMALARDAN BİRİ OLAN ÇAYIN HANGİ SUYLA DEMLENMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA, SOĞUK SUYLA DEMLENEN ÇAY HEM ESNAF HEM DE VATANDAŞ TARAFINDAN BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR.