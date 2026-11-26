Olayın gelişimi:

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki üç çocuk annesi ve eşiyle boşandığı öğrenilen Hanım Canikli'nin hamileliğini gizleyip evinde tek başına doğum yaptığı iddia edildi. Canikli, doğum sonrası rahatsızlık hissederek 14 Ekim 2025 tarihinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı tespit edilirken, bebeğin ortada olmadığı anlaşılması üzerine olay polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı; ancak bebeğe ulaşılamadı.

Duruşma ve iddialar:

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Canikli hakkında savcılıkça "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan dava açıldı. Dava, Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken duruşmaya tutuklu sanık Canikli, avukatı İlhan Ayrancı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında Canikli, bebeğinin ölü doğduğunu ileri sürerek: "Tahliyemi istiyorum. Çocuk ölü doğmuştur. Sağ doğsaydı diğer çocuklarıma baktığım gibi bakardım. Ayrıca bakmakta olduğum özel çocuğum var. Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Sanığın avukatı İlhan Ayrancı ise müvekkilinin hastanede aldığı ilaçların etkisiyle ifade verdiğini belirterek, hastanede ve polislere sözlü olarak ölü doğduğunu söylediğini aktardı. Avukat, daha önce düşük öyküsü bulunduğunu ve dosyadaki deliller doğrultusunda "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme kararı ve tutukluluk:

Mahkeme heyeti, sanık Hanım Canikli'yi "kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabasını öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayda bebeğin bulunamaması, hastane ve polis beyanları ile tarafların çelişkili ifadeleri duruşmada tartışılan başlıca noktalar oldu. Mahkeme kararıyla birlikte dosyada tutukluluğun sürmesine hükmedildi.

SAMSUN’DA EVİNDE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTIĞI İDDİASIYLA "YENİDOĞAN ÇOCUĞU KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLU YARGILANAN 3 ÇOCUK ANNESİ HANIM CANİKLİ, MAHKEMECE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.