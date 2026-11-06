Samsun günleriyle İstanbul'da kültür ve lezzet şöleni

etkinliğin öne çıkanları:

Samsun’un tarihî ve kültürel zenginlikleri ile yöresel lezzetleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere sunuldu. 5 Kasım'da başlayan ve 8 Kasım Pazar'a kadar sürecek organizasyonda, stantlar, tadım alanları ve canlı gösterilerle şehir tanıtımı yapıldı. Etkinlik, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) ortaklığında gerçekleşti ve renkli görüntülere sahne oldu.

amaç ve organizasyon:

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, etkinliğin ana hedefini hemşehrilerin bir araya gelmesini sağlamak olarak açıkladı. Aşçı, "İstanbul’da etkinlik düzenlememizin sebebi hemşehrilerimizi buluşturup, senede bir kere en azından birbirleriyle temas edip birbirleriyle görüşüp birbirleriyle tanışmalarını sağlamak. Burada büyük metropolde yaşayan hemşehrilerimiz, Samsun’daki dostlarıyla buluşturduk. Bu etkinlik sayesinde onları kavuşturuyoruz. Etkinliğimize bütün hemşehrilerimizi, dostlarımızı davet ediyoruz. 'İstanbul’daki Samsunlu hemşehrilerimiz, komşularıyla beraber gelsinler. Sadece Samsunlu olmasına gerek her memleketten hemşehrilerini getirsinler. İlerleyen günlerde etkinliğimizin gümbür gümbür olacağını düşünüyorum. Çok yoğun bir şekilde devam edeceğiz'" dedi.

katılımcı görüşleri:

Orhan Çağlayan (Bafralı, İstanbul'da yaşayan ziyaretçi) etkinliği değerlendirerek, "Memleket günlerimizi burada hep birlikte yaşamak çok güzel. Herkesin bu güzel ortamda memleketimizin dokusunu, tadını ve yöresel lezzetlerini tatmalarını tavsiye ediyorum. Amacımız burada hemşehrilerimizle buluşmaktı" ifadelerini kullandı.

Tarık Aydın ("Pire Tarık" lakaplı sosyal medya fenomeni) ise katılıma çağrı yaparak, "Samsun günleri etkinlikleri dolu dizgin geçiyor. Tüm hemşehrilerimizi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne bekliyoruz" dedi.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler yöresel yemekleri tadıp, horon ve kültürel gösterilerle Samsun atmosferini İstanbul’da deneyimleme fırsatı buldu. Organizasyonun 8 Kasım Pazar gününe kadar devam ettiği bildirildi.

SAMSUN'UN TARİHİ, KÜLTÜRÜ, YÖRESEL LEZZETLERİ SAMSUN TANITIM GÜNLERİ'YLE İSTANBUL'A TAŞINDI. İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE BAŞLAYAN ORGANİZASYON RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.