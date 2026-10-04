Samsun Hançerli Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı saldırı: bir kişi bacaklarından vuruldu

Olayın detayları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta bugün meydana gelen saldırıda, E.K. (36) ile M.G.K. (32) arasında yaşanan silahlı olay sonucu bir kişi yaralandı. Olayda failin elinde bulundurduğu tabanca ile yaralama gerçekleştirildi; yaralanan kişi her iki bacağından isabet aldı.

Soruşturma ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı M.G.K. (32)'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aynı zamanda olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, E.K. (36)'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı; olayın nedeni ve arka planına ilişkin çalışmalar sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte ek bilgi paylaşılacağını belirtti.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR KİŞİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK YARALANDI.