Samsun kaldırımlarında kamusal alan uyarısı: esnaflar ortak yola saygı göstermeli

Samsun'da kaldırımlar yayaların kullanımında olmalı

Karadeniz Doğal Hayatı Koruma Derneği, Samsun şehir merkezinde kaldırımların yayaların erişimine açık tutulması gerektiğini vurguladı. Dernek Başkanı Bayram Uzunoğlu, özellikle tarihi akslarda yürüyüş yollarının iş yerlerinin eşyalarıyla daraltıldığını belirterek bu durumun bebek arabası kullananlar, yaşlılar ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi için engel oluşturduğunu söyledi.

Uzunoğlu, Saathane Meydanı ve çevresi gibi kentin tarihî dokusunu taşıyan alanlarda iş yerlerinin ürün, tezgah, sandalye ve çeşitli eşyalarını kaldırımlara taşımasının yaya ulaşımını zorlaştırdığını aktardı.

esnaf kültürü ve tarihi dokunun korunması:

Uzunoğlu, Samsun esnaf kültürünün Ahilik geleneği, komşuluk ilişkileri ve dayanışma anlayışına dayandığını hatırlattı. Konuşmasında, "Gerçek esnaflık, şehrine ve insanına yük olmak değil, o şehri güzelleştirmektir." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Kaldırımlar esnafın malını sergileme alanı değildir" uyarısında bulundu.

yöneticilere çağrı ve denetim uyarısı:

Dernek başkanı, kent yöneticilerine ve denetim birimlerine seslenerek yayaların geçişini engelleyen eşyaların kaldırılmasını ve mevcut kuralların kararlılıkla uygulanmasını talep etti. Uzunoğlu, sorunun yalnızca denetim ve zabıta uygulamalarıyla çözülemeyeceğini, esnafın da ortak yaşam alanlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Uzunoğlu sözlerini, "Asıl olan Samsun esnafının köklü değerlerine dönerek, ‘Benim ticaretim başkasının özgürlük alanına müdahale ettiği an değerini kaybeder’ anlayışını benimsemesidir" ve "Esnaf dükkanının içinde büyüsün, zanaatıyla ve güler yüzüyle var olsun; kaldırımlar ise yayaların, çocukların ve bu şehrin halkının olsun. Çünkü ticaret ancak adaletle ve ortak yaşama saygıyla güzeldir" cümleleriyle tamamladı.

KARADENİZ DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ, SAMSUN ŞEHİR MERKEZİNDE KALDIRIMLARIN YAYALARIN KULLANIMINA AÇIK TUTULMASI ÇAĞRISINDA BULUNARAK, İŞ YERLERİNİN KALDIRIMLARI KULLANMASININ YAYA ULAŞIMINI ZORLAŞTIRDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.