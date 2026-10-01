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Samsun Karadeniz'de en çok derneğe ev sahipliği yapıyor

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Samsun, 1.849 faal dernekle Türkiye genelinde 8. sırada bulunuyor; Karadeniz bölgesinde ise 18 il arasında birinci konumda.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun Karadeniz'de en çok derneğe ev sahipliği yapıyor

Samsun Karadeniz'de en çok derneğe ev sahipliği yapıyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun, 1.849 faal dernekle Türkiye genelinde 8. sırada yer alıyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise 18 il arasında birinci konumda bulunuyor.

Samsun'un konumu ve ulusal sıralama:

Verilere göre Türkiye'de en çok faal dernek bulunan il İstanbul (23.758) olurken, İstanbul'u sırayla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Antalya, Samsun, Gaziantep ve Sakarya takip ediyor. Samsun'un 1.849 dernekle ülke genelindeki 8. sıradaki yeri, kentteki sivil toplum hareketliliğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Karadeniz'de il bazlı dağılım:

Karadeniz Bölgesi'nde illerin faal dernek sayıları şu şekilde sıralandı: Trabzon 1.559, Ordu 1.010, Zonguldak 862, Düzce 798, Giresun 676, Karabük 663, Rize 609, Bolu 579, Tokat 559, Kastamonu 554, Çorum 515, Amasya 375, Artvin 367, Sinop 331, Bartın 298, Gümüşhane 261 ve Bayburt 149.

İllere göre faal dernek sayıları, Bakanlığın ilgili sayfasında belirli aralıklarla güncelleniyor.

SAMSUN, BİN 849 FAAL DERNEK SAYISIYLA TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK DERNEK BULUNDURAN 8. İL KONUMUNDA...

SAMSUN, BİN 849 FAAL DERNEK SAYISIYLA TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK DERNEK BULUNDURAN 8. İL KONUMUNDA BULUNURKEN, KARADENİZ’DE İSE 18 İL ARASINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR. (ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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