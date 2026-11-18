Samsun Kuyumcular Odası başkanı Salih Özman piyasadaki düşüşü değerlendirdi

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, son dönemde ons ve gram altındaki geri çekilmeyi ele alarak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Özman, 2025 yılında yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan ve 2026 şubatında ons altının 5 bin doları aşmasıyla gram bazında anlık 8 bin 100 TL seviyelerini gördüğü dönemin ardından piyasanın yön değiştirdiğini aktardı.

Baslıca baskı unsurları:

Özman, altındaki düşüşün merkezinde başta ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik gelişmelerin bulunduğunu belirtti. Enerji piyasalarındaki tıkanmanın küresel enflasyonu tetiklediğini ve bunun da ülkelerin döviz ihtiyacını artırdığını söyledi. "Bu süreçte merkez bankaları önce döviz rezervlerini kullandı, ardından altın satışına yöneldi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesi de altının cazibesini azalttı" değerlendirmesini yaptı.

Yıl başında dile getirilen 10 bin TL beklentilerinin, küresel gelişmelerin etkisiyle geri çekildiğini vurgulayan Özman, gram altının 6 bin 200 TL'nin altına inmesinin arkasındaki temel nedenleri bu bağlamda sıraladı.

Piyasa perspektifi ve yatırımcı uyarısı:

Özman, 2026 yılının öngörülenden farklı seyrettiğini belirterek bu yılın "kazançtan çok mevcudu koruma yılı" olduğunu ifade etti. Yatırımcılara yılın ortalarından itibaren birikimlerini korumaya odaklanmaları yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlattı ve yaşanan geri çekilmenin tahmin hatalarından çok sonradan ortaya çıkan jeopolitik krizlerin sonucu olduğunu söyledi. Mevcut hareketi piyasanın doğal bir düzeltme süreci olarak değerlendirdi.

Önümüzdeki dönemde hızlı bir sıçrama beklemediğini belirten Özman, fiyatların yeniden ivme kazanmasının doğrudan savaşın seyri ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli şekilde ticarete açılmasına bağlı olduğunu kaydetti. Enerji arzındaki sıkıntıların hafiflemesiyle dolara olan talebin düşeceğini ve altının rahatlayacağını söyledi.

2027 öngörüleri:

Başkan Özman, kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini vurguladı ve mevcut durumda ons altının 3 bin 700 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlattı. "Şu anda 3 bin 700 dolar seviyelerinde bulunan ons altının kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştireceğini düşünmüyorum. 2027 yılının ilk yarısında 4 bin doların biraz üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum" sözleriyle beklentisini özetledi. Buna göre gram altında 6 bin 500 - 7 bin TL aralığının gündeme gelebileceğini, ancak bunun da kademeli bir toparlanma şeklinde olacağını belirtti.

Özetle, Özman yatırımcılara temkinli olunması, piyasa koşullarının jeopolitik risklere duyarlı olduğu ve olası toparlanmanın zamana yayılacağı uyarısını yineledi.

SAMSUN KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI SALİH ÖZMAN, SON 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE GERİLEYEN ALTIN PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİREREK YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.