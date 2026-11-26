Operasyonun kapsamı:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerini ve suçla bağlantılı kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Salı sabahı, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Banka hareketleri ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda firarilerin tamamı yakalandı ve toplam 75 kişi gözaltına alındı; bu kişilerden 3'ünün asker, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanlardan 33'ü, bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi