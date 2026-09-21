Samsun polisinden kesinleşmiş yağma cezasına operasyon

operasyon ve yakalama:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç.(32) yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı