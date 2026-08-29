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Samsun Saathane çevresinin maskotu: Pala Remzi bıyıklarıyla ilgi odağı

İlkadım Saathane çevresinde yaşayan 'Pala Remzi', burnu ve ağız çevresindeki siyah tüyleriyle dikkat çekiyor; esnaf besliyor ziyaretçiler fotoğraf çekiyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun Saathane çevresinin maskotu: Pala Remzi bıyıklarıyla ilgi odağı

Samsun Saathane çevresinin maskotu: Pala Remzi

İlkadım ilçesi Saathane civarında yaşayan siyah-beyaz renkli sokak kedisi, yüzündeki siyah tüylerin burun ve ağız çevresinde oluşturduğu görünüm sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bölge sakinleri ve esnaf arasında 'Pala Remzi' adıyla anılan kedi, sıradışı görüntüsüyle fotoğraf meraklılarının ilgisini topluyor.

görünümü ve davranışı:

Pala Remzi, özellikle burnu ile ağız çevresindeki siyah tüylerin pala bıyığını andıran formu nedeniyle diğer kedilerden kolayca ayrılıyor. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalışsa da kedi ürkek yapısı yüzünden insanlardan kaçıyor ve objektiflere poz vermekte isteksiz davranıyor.

esnafın bakımı ve tepkiler:

Bölgede esnaf arkadaşları kediyi besliyor ve çevredeki ilgi nedeniyle hayvana özen gösteriliyor. Esnaflardan Ahmet Karatay konuyla ilgili şunları söyledi:

'Bıyıklı kedinin herkes fotoğrafını çekiyor. Harika bir görünüme sahip. Ben de bazen takılıyorum, ‘Ya sen bıyığını bırak ya da ben. İkimiz de Pala Remzi olamayız’ diyorum. Şu anda onun bıyığı benim bıyığımı geçmiş vaziyette. Çok ilgi çeken bir kedi. Ben ve esnaf arkadaşlar kediyi besliyoruz. Her sene yavruluyor. Bu seneki yavrularının bıyıkları yok. Kediyi çok sevdiğimiz için adına ‘Pala Remzi’ diyoruz'

Bölgeye gelen ziyaretçiler kediyi görmek ve fotoğraf çekmek için Saathane çevresine uğruyor; esnaf ise kedinin hem güvenliğine hem de beslenmesine özen gösterdiklerini belirtiyor. Ürkek doğası nedeniyle her fotoğraf fırsatı başarılı olmayabiliyor, ancak farklı görünümü sayesinde 'Pala Remzi' bölgenin küçük bir simgesi haline geldi.

SAMSUN&#039;DA YÜZÜNDEKİ SİYAH TÜYLERİN PALA BIYIĞI ANDIRMASI NEDENİYLE &quot;PALA REMZİ&quot; ADI VERİLEN SOKAK...

SAMSUN'DA YÜZÜNDEKİ SİYAH TÜYLERİN PALA BIYIĞI ANDIRMASI NEDENİYLE "PALA REMZİ" ADI VERİLEN SOKAK KEDİSİ, SIRA DIŞI GÖRÜNÜMÜYLE VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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