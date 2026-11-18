Teknopark ziyaretleri ve görüşmeler:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (Samsun Merkez OSB) kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi hazırlıkları kapsamında Teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlere Mehlika Dicle ve Hakan Tütüncüoğlu katıldı ve saha incelemeleri çerçevesinde Teknopark Ankara ile OSTİM Teknopark modelleri yerinde incelendi.

Toplantılarda, teknoparkların sanayi işletmelerine sağladığı katkılar ile işletmelerin AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesindeki rolleri detaylı şekilde ele alındı. Ziyaret sırasında sanayi-teknopark iş birliklerinin nasıl yapılandırıldığı, destek mekanizmaları ve işletmelerin teknoparklarla ortak projelerden elde ettikleri deneyimler paylaşıldı.

Hazırlık sürecine aktarılacak deneyimler:

OKA koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların amacı, farklı teknopark modellerinin işleyişine ilişkin uygulamalı tecrübeleri Samsun’a aktarmak. Elde edilen bilgiler, Samsun Merkez OSB bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin planlama ve uygulama aşamalarına yön verecek şekilde değerlendirilecek.

Beklenen katkılar:

Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki sanayi işletmelerinin AR-GE, inovasyon ve teknoloji odaklı iş birliklerini güçlendirmeye yönelik yeni imkânların oluşturulması hedefleniyor. Ziyaretlerde vurgulanan deneyimler, sektörel ihtiyaçlara uygun destek mekanizmalarının tasarlanmasına ve ortak projelerin teşvik edilmesine katkı sağlayacak.

SAMSUN MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) KURULMASI PLANLANAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, TEKNOPARK ANKARA VE OSTİM TEKNOPARK'A TEKNİK İNCELEME ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.