Samsun sanayi ve teknoloji stratejileri SANTEK toplantısında masaya yatırıldı

Samsun Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2026 yılı 2. toplantısında kentin sanayi politikaları ve teknoloji odaklı dönüşümü mercek altına alındı. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emrah Binici, kamu kurumları, oda temsilcileri ve organize sanayi bölgesi müdürleri katılım sağladı.

toplantının gündemi ve sunumlar:

Gündemde öncelikle SANTEK’in 2026 yılı 1. toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan destekler ile Samsun’un mevcut durumuna ilişkin sunumlar yapıldı. Ayrıca bir kablo firmasının Ar-Ge merkezi öncesi ve sonrasındaki deneyimleri paylaşılerek, uygulamadaki faydalar ve karşılaşılan zorluklar örneklerle aktarıldı.

Samsun Teknoport ve bölgesel iş birliği:

Toplantıda, Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Bu sürecin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütüldüğü vurgulandı ve bölgenin Ar-Ge yatırımları ile tasarım odaklı girişimlere nasıl zemin hazırlayacağı tartışıldı. Katılımcılar, Teknoport’un OSB’ler, üniversiteler ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendireceğine dikkat çekti.

Toplantı, sahadaki sorunlara ortak akılla çözüm üretme hedefiyle gerçekleştirildi; OSB müdürleri, üniversiteler ve oda temsilcileri arasında doğrudan diyalog fırsatı sunuldu. Kararların uygulanabilirliği ve izleme mekanizmalarının oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.

Yerel aktörlerin tecrübeleri ile merkezi desteklerin uyumunun önemsendiği toplantıda, Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezlerinin yaygınlaştırılması ve Samsun’un teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik somut adımların atılması planlandı. SANTEK, 2026 boyunca devam edecek çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak alınan kararların hayata geçirilmesini takip edecek.

TOPLANTIDA, SANTEK’İN 2026 YILI 1. TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR DEĞERLENDİRİLİRKEN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE YÖNELİK DESTEKLERİ İLE SAMSUN’UN MEVCUT DURUMU HAKKINDA SUNUM YAPILDI.