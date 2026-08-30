Samsun savunma sanayisinde üretim üssüne dönüşüyor

mke'nin çarşamba tesisi:

MKE tarafından Çarşamba ilçesinde kurulan 4 milyon metrekarelik Samsun Üretim Tesisi, kentin savunma sanayisindeki konumunu güçlendirecek stratejik yatırımların merkezlerinden biri olarak sunuluyor. Tesis, geniş arazi yapısı ve üretim altyapısıyla bölgesel tedarik zincirine yeni kapasite kazandırma potansiyeli taşıyor.

Yatırımın saha gezisinde; Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse yer aldı. Heyet, tesisteki çalışmaları yerinde inceleyip yatırım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

yatırımın kent ekonomisine etkisi:

Tesisin devreye girmesiyle Samsun’un imalat ve tedarik kapasitesinde artış bekleniyor. Bu tür büyük ölçekli yatırımlar, doğrudan üretim yanı sıra yan sanayi, lojistik ve hizmet sektörlerinde de canlanma yaratma eğiliminde. Yerel istihdam ve ihracat potansiyelinin yükselmesi, kentin sanayi profilini çeşitlendirmesi açısından önemli görülüyor.

Uzun vadede tesisin bölge içindeki tedarikçi kümelenmesini hızlandırması ve KOBİ'lerin savunma sanayiine entegrasyonunu kolaylaştırması öngörülüyor. Ayrıca altyapı yatırımlarının yerel yatırımları tetiklemesi bekleniyor.

sektör iş birliği ve roket sanayi:

Heyette bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkincinin varlığı, Samsun’daki yatırımın tek başına bir fabrika yatırımı olmanın ötesinde sektörler arası iş birliği olasılıklarını gündeme taşıdığını gösterdi. Kuruluşlar arası koordinasyon, mühendislik ve üretim kapasitelerinin eşgüdümü tesisteki etkinliğin artmasına katkı sağlayabilir.

Bölgede geliştirilecek ortak tedarik ve Ar-Ge projeleri, hem yerli üretimin çeşitlenmesine hem de teknoloji transferine zemin hazırlayabilir. Bu tür sinerjiler, savunma sanayisinin rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip.

osb ziyaretleri ve yatırım fırsatları:

Heyet, MKE tesisinin ardından Kavak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi (Kavak OSB) ile Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi (Havza OSB)ni de ziyaret etti. Bu ziyaretlerde bölgedeki üretim, istihdam ve ihracat faaliyetleri ile yatırım altyapısı değerlendirildi.

Kavak ve Havza OSB'lerdeki potansiyel yatırım alanları, lojistik avantajları ve sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi konuları ele alındı. OSB'lere yapılacak destek ve altyapı uyarlamaları, MKE tesisiyle birlikte bölgenin savunma sanayi ekosistemini daha bütünlüklü hale getirebilir.

Sonuç olarak, Samsun’da atılan bu adımlar, kentin savunma sanayisindeki rolünü güçlendirme niyetini açıkça ortaya koyuyor. Tesisin işletmeye alınması ve OSB’lerle kurulacak eşgüdüm, bölgesel ekonomik dönüşüm ve sanayi kapasitesinin artırılması açısından izlenmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ, SAMSUN MİLLETVEKİLLERİ ERSAN AKSU VE ORHAN KIRCALI, ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ MURAT İKİNCİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN VE AK PARTİ SAMSUN İL BAŞKANI MEHMET KÖSE, MKE SAMSUN ÜRETİM TESİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ. HEYET, TESİSTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE YATIRIM SÜRECİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.